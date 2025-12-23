Ракурсhttps://racurs.ua/
У низці областей України знеструмлення через масовану російську атаку, фото:
Три західні області майже повністю знеструмлені — Міненерго
Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, вночі та вранці здійснили вже дев’яту з початку року масовану атаку на енергосистему України.
Про це під час брифінгу розповів в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов, повідомляє прес-служба Міненерго.
Зазначається, що внаслідок російської атаки станом на ранок:
- майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях;
- є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація;
- на Одещині — триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу;
- на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.
Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах, — зазначили в Міненерго.