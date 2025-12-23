У низці областей України знеструмлення через масовану російську атаку, фото:

https://racurs.ua/ua/n211037-try-zahidni-oblasti-mayje-povnistu-znestrumleni-minenergo.html

Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, вночі та вранці здійснили вже дев’яту з початку року масовану атаку на енергосистему України.

Про це під час брифінгу розповів в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов, повідомляє прес-служба Міненерго.

Зазначається, що внаслідок російської атаки станом на ранок:

майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях;

є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація;

на Одещині — триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу;

на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.