В Україні знову запровадили аварійні відключення електроенергії

Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру, запроваджені аварійні відключення — Міненерго

23 гру 2025, 08:49
Російські загарбники знову атакують енергетичну інфраструктуру України.

Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це сьогодні, 23 грудня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, — зазначили у відомстві.

За повідомлення Повітряних сил ЗСУ, росіяни з ночі масовано атакували Україну ударними безпілотниками, а також ракетами різних типів.

