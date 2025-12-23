В Украине снова ввели аварийные отключения электроэнергии, фото:

Російські загарбники знову атакують енергетичну інфраструктуру України.

Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це сьогодні, 23 грудня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, — зазначили у відомстві.

За повідомлення Повітряних сил ЗСУ, росіяни з ночі масовано атакували Україну ударними безпілотниками, а також ракетами різних типів.