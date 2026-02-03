Зруйнована нічними ударами ТЕЦ у Києві. Фото: Денис Шмигаль

Армія Російської Федерації 3 лютого обстріляла одну з ТЕЦ у Києві.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні відвідали пошкоджений об'єкт й побачили жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергооб'єкту, який забезпечує теплом жителів міста в той час, коли температура повітря в опустилася до -25 градусів Цельсія. Про це глава Міненергетики повідомив у Telegram.

Також Шмигаль спільно з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою наголосили, що важливо посилити об'єкти тепло- та електропостачання системами ППО та ракетами для них.

Важливо забезпечити своєчасне постачання зброї, адже Росія нарощує своє виробництво, — заявив Шмигаль.

Також українські чиновники обговорили з Рютте співпрацю у протидії кіберзагрозам й наголосили на тому, що Україна має працювати разом із Північноатлантичним альянсом, оскільки росіяни продовжують гібридну війну і проти членів НАТО.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 3 лютого застосували понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні.

Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Також ворог атакував обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Наразі енергосистема працює з серйозними обмеженнями. У Києві частина лівого берега, зокрема Дніпровський і Дарницький райони, вимушено перейшли на екстрені відключення. Там понад 1 тис. 100 будинків залишилися без тепла.