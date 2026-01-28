У чотирьох областях знеструмлення через російські обстріли, на Київщині — значний дефіцит електроенергії

У низці областей є знеструмлення через ворожі обстріли

https://racurs.ua/ua/n211719-u-chotyroh-oblastyah-znestrumlennya-cherez-rosiyski-obstrily-na-kyyivschyni-znachnyy-deficyt.html

Ракурс

У Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Про це сьогодні, 28 січня, у під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Крім того, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. «Ситуація залишається складною, вимушено застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми», — наголошують в Міненерго.

Також по всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення.

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями, — зазначили в Міненерго.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях.