Найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях — Свириденко про російську атаку
Російські загарбники в ніч на сьогодні здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 600 дронів і десятки ракет.
Про це сьогодні, 23 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки, — наголосила вона.
Зазначається, що внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.
Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — розповіла Свириденко. — Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси.