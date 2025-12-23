Рашисти знову атакували енергооб’єкти України

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 600 дронів і десятки ракет.

Про це сьогодні, 23 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки, — наголосила вона.

Зазначається, що внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.