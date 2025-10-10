Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки рашистів

Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Однією з цілей рашистів був Київ. В результаті частина столиці залишились без світла. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Вже працюємо над відновленням живлення — спершу для об'єктів критичної інфраструктури, — зазначили у компанії. — Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі вночі повідомляв про перебої зі світлом внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі.

Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням, — зазначив тоді Кличко.

Вранці Кличко повідомив, що внаслідок атаки ворога у Києві постраждали 12 людей: