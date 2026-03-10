Порятунок дитини на Київщині, фото: ДСНС

У Фастові на Київщині вчора, 9 березня, ввечері рятувальники зняли дитину з покрівлі балкону дев’ятиповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.

О 18.17 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про те, що у місті Фастів на вулиці Київській на піддашок балкону 9-го поверху багатоквартирного житлового будинку, ймовірно, впала дитина, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що на даху будинку перебувала група підлітків, які розважалися. У результаті одна з дівчат опинилася на покрівлі балкону дев’ятого поверху та вже не могла самостійно повернутися на дах.

О 18.30 рятувальники за допомогою автодрабини дісталися до дитини та безпечно зняли її з покрівлі балкону. Інші підлітки спустилися з даху самостійно. На щастя, обійшлося без травм, — зазначили у ДСНС.

У ДСНС закликають батьків бути уважними до дозвілля дітей: