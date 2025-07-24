Черкаси зазнали ракетної атаки в ніч на 24 липня, фото: Національна поліція

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, здійснили ракетну атаку на Черкаси.

В результаті у місті виникли кілька пожеж, повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на своїй Фейсбук-сторінці закликав жителів міста зачинити вікна. Згодом він повідомив, що рятувальники вже ліквідували пожежі.

На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина, — зазначив він.

Також Бондаренко опублікував фото руйнувань на цвинтарі, спричинених російською атакою.

Цвинтар номер 4, сектор номер 10. російські покидьки воюють навіть із мертвими. Просимо рідних, чиї могили знаходяться в цьому секторі, підходити до майстра з 12.00, — зазначив він.

Також фото спричинених рашистами руйнувань у Черкасах опублікувала Нацполіція.