Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Черкаси зазнали ракетної атаки в ніч на 24 липня, фото: Національна поліція

Рашисти завдали ракетного удару по Черкасах — семеро постраждалих (ФОТО)

24 лип 2025, 09:01
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, здійснили ракетну атаку на Черкаси.

В результаті у місті виникли кілька пожеж, повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на своїй Фейсбук-сторінці закликав жителів міста зачинити вікна. Згодом він повідомив, що рятувальники вже ліквідували пожежі.

На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина, — зазначив він.

Також Бондаренко опублікував фото руйнувань на цвинтарі, спричинених російською атакою.

Цвинтар номер 4, сектор номер 10. російські покидьки воюють навіть із мертвими. Просимо рідних, чиї могили знаходяться в цьому секторі, підходити до майстра з 12.00, — зазначив він.

Черкаси зазнали ракетної атаки в ніч на 24 липня, фото: Анатолій Бондаренко

Також фото спричинених рашистами руйнувань у Черкасах опублікувала Нацполіція.

Черкаси зазнали ракетної атаки в ніч на 24 липня, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів