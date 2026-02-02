Агент ФСБ шпионил за аэродромами ВСУ в Черкасской области. Фото:

https://racurs.ua/n211806-agent-fsb-shpionil-za-aerodromami-vsu-v-cherkasskoy-oblasti.html

Ракурс

Агента ФСБ на замовлення росіян шпигував за аеродромами Сил оборони у Черкаській області.

Контррозвідка СБУ викрила російського агента, який за завданням ворога намагався виявити та передати окупантам координати аеродромів у Черкаській області. Зрадником виявився 21-річний студент одного із університетів регіону. Про це 2 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмиснику поставлено було завдання з’ясувати, чи знаходиться на летовищах бойова авіація та особовий склад. У ході розвідки студент об’їжджав місцевість й на відстані фотографував територію аеродромів. А згодом він переїхав до Києва, де сподівався на певний час «залягти на дно».

Фігуранта затримали в столиці після викриття, а локації Сил оборони убезпечили. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, з якого він координував свою діяльність з куратором від ФСБ. Зловмиснику повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

