На ворога працювала 36-річна продавець у місцевому магазині. Росіяни зацікавилися нею, бо її чоловік проживає у Курську і співпрацює з спецслужбою країни-агресора. Жінка отримала від нього завдання на виявлення та передачу окупантам геолокацій Сил оборони України на території регіону. Про це Служба безпеки України 2 лютого повідомила в соцмередах.

Потрібну інформацію вона завуальовано випитувала у свого знайомого — діючого військового ЗСУ. Потім вона на власному авто виїжджала на місцевість для проведення дорозвідки поблизу українських об'єктів, фотографування їх та відправки ворогу.

Зловмисницю затримали за місцем проживання. Їй вже повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

