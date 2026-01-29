Суд виніс вирок агенту РФ, яких готував удари по лініях Рівненської АЕС

Російський агент намагався навести російські удари на ЛЕП Рівненської АЕС, фото:

https://racurs.ua/ua/n211759-sud-vynis-vyrok-agentu-rf-yakyh-gotuvav-udary-po-liniyah-rivnenskoyi-aes.html

Ракурс

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент РФ, який готував повітряну атаку рашистів по високовольтних лініях електропередач (ЛЕП) Рівненської атомної електростанції.

Про це сьогодні, 29 січня, повідомили прес-служби СБУ та Рівненської обласної прокуратури.

Зазначається, що зрадника затримали у травні 2025 року, коли він намагався встановити GPS-трекер на одну з магістральних опор ЛЕП.

За наявними даними, за координатами «маячка» окупанти планували вдарити дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб знеструмити частину північних регіонів України, — розповіли у СБУ.

Як встановило розслідування:

наведенням російської атаки займався завербований ворогом колишній працівник цеху господарського забезпечення на Рівненській АЕС;

спочатку агент здійснював приховані розвідвилазки до периметра високовольтних ліній «в обхід» постів охорони режимного об'єкта;

згодом він за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекер і прибув до ЛЕП, щоб його встановити.

Під час затримання «на гарячому» у зловмисника вилучено пристрій і смартфон із доказами його контактів з російським спецслужбістом, — зазначили в СБУ.

Також зловмисник збирав та передавав ворогу розвіддані про військові підрозділи у Вараші, де розташована РАЕС, які забезпечують охорону і оборону атомної електростанції.

Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).