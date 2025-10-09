Запорізька АЕС, фото: Wikimedia Commons

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії

(МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив сьогодні, 9 жовтня, що було запущено процес, покликаний допомогти відновити зовнішнє енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення зовнішнього живлення — через лінії Дніпровська та Феросплавна-1, — повідомив він.

Зазначається, що йдеться про створення необхідних умов безпеки для проведення ремонту на пошкоджених ділянках ліній електропередач 750 кіловольтів Дніпровська та 330 кіловольтів Феросплавна-1, розташованих по протилежні сторони лінії фронту поблизу ЗАЕС.

Хоча ще потрібен деякий час, перш ніж буде відновлено підключення до мережі Запорізької атомної електростанції, обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети заради ядерної безпеки. Ніхто не виграє від подальшого погіршення в цьому відношенні, — наголосив Гроссі.

23 вересня тимчасово окупована ЗАЕС вже вдесяте за час повномасштабної війни втратила підключення до мережі — коли була відключена остання лінія електропередач напругою 750 кіловольтів, що залишилася, майже через п’ять місяців після того, як остання резервна лінія напругою 330 кіловольтів також була відключена.

Таким чином, понад два тижні найбільша в Європі атомна електростанція була змушена покладатися на аварійні дизель-генератори для живлення своїх охолоджуючих насосів.

У МАГАТЕ зазначають, що на ЗАЕС зараз працюють сім дизель-генераторів і ще 13 перебувають в режимі очікування. Їх чергують для виробництва необхідної електроенергії, зокрема для систем безпеки реакторів.

1 жовтня в Міністерстві енергетики України повідомили, що, за даними МАГАТЕ, поточних запасів пального для роботи дизель-генераторів на ЗАЕС вистачить на 10 днів.