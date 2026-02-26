В Україні довелося знизити потужність атомної генерації

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, знову атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок обстрілів сталося аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Енергетичного штабу.

Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації. Крім того, «Укренерго» ввело додаткові графіки обмежень по всій «дефіцитній» частині енергосистеми, — зазначив Шмигаль.

Він додав, що цього тижня, у межах домовленостей, досягнутих під час міністерської зустрічі в Парижі, українські фахівці відвідують Словаччину, Австрію, Хорватію, щоб проінспектувати можливість отримання обладнання виведених з експлуатації ТЕЦ.