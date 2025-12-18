Новости
Последствия российской атаки на Одессу, фото: Сергей Лысак

В Одессе в результате российской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры и многоэтажек (ФОТО)

18 дек 2025, 22:27
Російські загарбники ввечері 18 грудня здійснили чергову повітряну атаку на Одесу.

В результаті є пошкодження цивільної інфраструктури та помешкань жителів міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Наразі без постраждалих. На місцях працюють оперативні штаби та відповідні служби. Проводиться обстеження й оцінка пошкоджень, мешканцям надається допомога, — зазначив він.

За інформацією місцевого видання «Думська», місто атакували безпілотники. Пошкоджені щонайменше дві багатоповерхівки.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


