Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мер Тростянця Юрій Бова, скріншот відео

Росіяни в Різдвяну ніч вдарили балістичною ракетою по Тростянцю на Сумщині (ВІДЕО)

24 гру 2025, 21:54
999

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Тростянцю Сумської області.

Про це сьогодні, 24 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Юрій Бова.

Росіяни в Різдвяну ніч вчергове вдарили по Тростянцю балістичною ракетою, — зазначив він.

За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджено територію колишнього промислового підприємства, пошкоджені вікна та двері в прилеглих житлових будівлях та офісних приміщеннях навколо епіцентру удару.

Обійшлося без загиблих. Наразі на місці відповідні служби фіксують наслідки ударі, щоб зафіксувати наслідки і надати допомогу всім постраждалим та почати ліквідацію пошкоджень.

Міська рада готова відселити кожного, в кого постраждала квартира чи будинок, — наголосив Бова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів