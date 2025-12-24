Ракурсhttps://racurs.ua/
Мер Тростянця Юрій Бова
Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Тростянцю Сумської області.
Про це сьогодні, 24 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Юрій Бова.
Росіяни в Різдвяну ніч вчергове вдарили по Тростянцю балістичною ракетою, — зазначив він.
За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджено територію колишнього промислового підприємства, пошкоджені вікна та двері в прилеглих житлових будівлях та офісних приміщеннях навколо епіцентру удару.
Обійшлося без загиблих. Наразі на місці відповідні служби фіксують наслідки ударі, щоб зафіксувати наслідки і надати допомогу всім постраждалим та почати ліквідацію пошкоджень.
Міська рада готова відселити кожного, в кого постраждала квартира чи будинок, — наголосив Бова.