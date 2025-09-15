Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині. Фото: прокуратура

Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині — 12 поранених

15 вер 2025, 09:26
999

Армія РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в Сумській області.

Пізно ввечері в неділю, 14 вересня, російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства у Боромлянській громаді Охтирського району. Про це 15 вересня Сумська обласна прокуратура повідомила в Telegram.

Внаслідок обстрілу були поранені 12 аграріїв, які збирали урожай. Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки — трактори і комбайни.

Слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Голова ОВА Олег Григоров поінформував, що ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині. Фото: прокуратура

Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині. Фото: прокуратура

Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині. Фото: прокуратура

Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в місті Суми. Загинув 65-річний охоронець підприємства.

Того ж дня росіяни вдарили трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді. Там загинули двоє чоловіків і поранення дістали щонайменше п’ятеро людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів