Окупанти вдарили ракетами по аграріях на Сумщині.

Армія РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в Сумській області.

Пізно ввечері в неділю, 14 вересня, російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства у Боромлянській громаді Охтирського району. Про це 15 вересня Сумська обласна прокуратура повідомила в Telegram.

Внаслідок обстрілу були поранені 12 аграріїв, які збирали урожай. Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки — трактори і комбайни.

Слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Голова ОВА Олег Григоров поінформував, що ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в місті Суми. Загинув 65-річний охоронець підприємства.

Того ж дня росіяни вдарили трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді. Там загинули двоє чоловіків і поранення дістали щонайменше п’ятеро людей.