Наслідки російських авіаударів по Сумщині, фото: ДСНС

Ракурс

На Сумщині одна людина загинула, ще троє травмовані внаслідок російських ударів по Глухівській громаді.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Є руйнування на одному із місцевих підприємств. Виникла пожежа, — розповіли у відомстві. — Через загрози повторних атак, рятувальники були змушені тимчасово зупиняти роботи та йти до безпечного місця.

Пожежу вже ліквідували. Також фахівці ДСНС обстежили територію.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові загинув 27-річний чоловік.

Також постраждали троє чоловіків віком 42, 59 та 63 років.