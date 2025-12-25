Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС Одещини

Рашисти атакували портову та промислову інфраструктуру Одещині — загинула людина (ФОТО)

25 гру 2025, 09:22
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 грудня, знову атакували портову та промислову інфраструктуру Одещини.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та прес-служба ДСНС Одещини.

Внаслідок влучань є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об'єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

На жаль, одна загинула людина — тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога, — розповів Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.

Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС Одещини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів