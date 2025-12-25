Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

131 БПЛА атаковал Украину в ночь на 25 декабря — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

25 дек 2025, 09:52
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 грудня (з 19.00 24 грудня) атакував Україну загалом 131 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орала та Приморсько-Ахтарська, Гвардійського і Чауда в окупованому Криму та окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 15 локаціях.

Источник: Ракурс


