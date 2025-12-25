Читайте також
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 грудня (з 19.00 24 грудня) атакував Україну загалом 131 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орала та Приморсько-Ахтарська, Гвардійського і Чауда в окупованому Криму та окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 15 локаціях.