131 БПЛА атакував Україну в ніч на 25 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

25 гру 2025, 09:52
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 грудня (з 19.00 24 грудня) атакував Україну загалом 131 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орала та Приморсько-Ахтарська, Гвардійського і Чауда в окупованому Криму та окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 15 локаціях.

