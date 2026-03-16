  1. Новини
Дезертир із ЗСУ на замовлення росіян коригував повітряні атаки по Дніпру. Фото: СБУ

Російський агент у лавах ЗСУ коригував удари ворога по Дніпру

16 бер 2026, 12:59
Дезертир із ЗСУ на замовлення РФ коригував повітряні атаки по Дніпру.

На російську ФСБ працював мобілізований, який перебував у СЗЧ. Агент ходив по Дніпру та його околицях, щоб знайти та виявити координати об'єктів оборонної та критичної інфраструктури. Його цікавили блокпости та запасні командні пункти Сил оборони, а також станції регіональної філії «Укрзалізниці». Про це 16 березня прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Після розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Зловмисника затримали на фінальному етапі операції.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об'єктами та їхніми координатами на гугл-картах. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські спецслужби намагалися вчинити терористичний акт у Рівному руками завербованого агента з Житомира. Ворожий агент заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку міста, яку планували активувати дистанційно.

Джерело: Ракурс


