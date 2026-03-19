Армія Росії активізувалася в острівній зоні Дніпра — агресія Росії

Армія Російської Федерації активізувалася в острівній зоні Дніпра.

Окупанти продовжують свої спроби висадитися на місцеві острови. Зокрема, ворог здійснив атаки на Білогрудий, Великий Потьомкін і Круглик, а також штурмував у районі Антонівських мостів. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 19 грудня заявив у коментарі «Укрінформу».

За його словами, ворог нарощує кількість підрозділів БпЛА й використовує дрони для розвідки, логістики та прикриття. Також росіяни проводять інженерні укріплення позицій і мінують протоки.

Командування також поінформувало, що за минулу добу захисники українського Півдня знищили 403 окупантів, 100 одиниць озброєння та військової техніки, 41 розрахунок БпАК, шість антен управління БпЛА, 17 антен зв’язку, вісім злітно-посадкових майданчиків безпілотників, шість одиниць мобільних РЕБ, сім місць зберігання майна, чотири місця зберігання палива, два місця зберігання боєкомплекту, спостережний пункт 137 укриттів особового складу тощо.

Нагадаємо, у січні російські війська відійшли з острова Олексіївський у Херсонській області. Окупанти були змушені залишити свої позиції під тиском активних дій Сил оборони України, а також через погіршення морально-психологічного стану особового складу.