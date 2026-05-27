Армія РФ рівняє із землею Костянтинівку. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n214080-rosiya-rivnyaie-iz-zemleu-kostyantynivku-i-peretvoruuie-misto-na-ruyinu-deepstate.html

Ракурс

Ситуація в Костянтинівці погіршується для українських захисників.

Російська армія застосовує типову тактику просочування. Окупанти розширюють контроль над територіями навколо міста, заходять у навколишні села для закріплення й накопичення сил, а звідти намагаються проникати вже в саму Костянтинівку та закріплюватися в різних її районах. Про це аналітичний проект DeepState 27 травня повідомив у Telegram.

Одночасно ворог рівняє Костянтинівку з землею. Місто поступово перетворюється на руїну, яку неможливо буде утримувати в подальшому.

Також, як повідомляють в DeepState, після окупації Покровська і Мирнограда загарбники нарощують в цих містах екіпажі дронщиків, які взяли під контроль небо агломерацій і сильно ускладнюють роботу для ЗСУ.

Крім того, росіяни активно тиснуть на Родинське, але захисники міста намагаються стримати цей тиск і навіть часто залучають авіацію.

Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці, — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що російська армія застосовує велику кількість піхоти для спроби прориву в Костянтинівку на Донеччині. Щільна забудова приватного сектору дає росіянам можливість ховатися в руїнах та будинках. Це ускладнює роботу для українських операторів БпЛА, які шукають та знищують ворога.