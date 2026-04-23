Карта: DeepState

Армія РФ застосовує велику кількість піхоти для спроби прориву в Костянтинівку на Донеччині.

Найбільше просочувань і спроб накопичення фіксується в приватному секторі на південно-східних околицях міста. Щільна забудова приватного сектору дає росіянам можливість ховатися в руїнах та будинках. Це ускладнює роботу для українських операторів БпЛА, які шукають та знищують ворога. Про це аналітичний проект DeepState 23 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця зона стає все більше небезпечною, бо накопичення особового складу РФ та його закріплення в цьому районі, дасть ворогу можливість просочуватися в глибину Костянтинівки.

Одночасно з цим росіяни активно пробираються на східні околиці в районі Новодмитрівки. Загарбники намагаються зайняти село, що потенційно дозволить їм накопичити сили та зайти в місто.

Крім того, тисне противник й на південно-західних околицях Костянтинівки — у районі населених пунктів Бересток та Іллінівка. Наразі невідомо, чи контролюють Бересток підрозділи Сил оборони України.

Українські оператори БпЛА, які працюють на цьому напрямку, зазначають про нестачу людей, які б могли стримувати натиск ворога.

Зокрема, найбільший ресурс для знищення та блокування інфільтрацій є дрони, якими українські бійці вишукують росіян. Вони безперестанно намагаються стримувати піхоту противника, але її «безкінечна» кількість потроху проламує оборону Костянтинівки. Паралельно з цим окупанти рівняють населений пункт із землею, що ускладнює його утримання, — кажуть аналітики.

Нагадаємо, нещодавно проект DeepState інформував просування росіян у напрямку Гришиного з Покровська. Окупанти поступово затягуються в село та майже повністю окупували його. Також часто фіксуються інфільтрації в районі Новоолександрівки та Василівки.