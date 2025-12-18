Новини
Російська армія просунулася в Покровську та ще трьох населених пунктах. Карта: DeepState

Армія РФ просунулася в Покровську та ще трьох населених пунктах — DeepState

18 гру 2025, 13:28
Армія Російської Федерація за останню добу мала деякі успіхи на Донбасі.

Окупанти змогли просунутися у Донецькій області. Зокрема, противник просунувся у межах Покровська, поблизу Званівки у Бахмутському районі, а також біля Рівного й Дачного в Покровському районі. Про це аналітичний проект DeepState 18 грудня повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Званівки, Рівного, Дачного та у Покровську, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці у зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурми й атаки окупантів у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Нагадаємо, російські загарбники 18 грудня заявили про «захоплення» Купянська на Харківщині. Окупанти у підтримку брехливих заяв Москви зняли відео в Тавільжанці, яка розташована за 20 км від Куп’янська. У DeepState кажуть, що цей фейк вони видають за спростування втрати міста.

Джерело: Ракурс


