Дезертир из ВСУ по заказу россиян корректировал воздушные атаки по Днепру. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n212631-rossiyskiy-agent-v-ryadah-vsu-korrektiroval-udary-vraga-po-dnepru.html

Ракурс

Дезертир із ЗСУ на замовлення РФ коригував повітряні атаки по Дніпру.

На російську ФСБ працював мобілізований, який перебував у СЗЧ. Агент ходив по Дніпру та його околицях, щоб знайти та виявити координати об'єктів оборонної та критичної інфраструктури. Його цікавили блокпости та запасні командні пункти Сил оборони, а також станції регіональної філії «Укрзалізниці». Про це 16 березня прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Після розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Зловмисника затримали на фінальному етапі операції.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об'єктами та їхніми координатами на гугл-картах. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські спецслужби намагалися вчинити терористичний акт у Рівному руками завербованого агента з Житомира. Ворожий агент заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку міста, яку планували активувати дистанційно.