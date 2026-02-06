Армия РФ ударила по Днепропетровщине, есть погибший и раненые. Фото:

Армія Росії завдала нових ударів по Дніпропетровській області.

Вночі, 6 лютого, ворог бив по Васильківській, Маломихайлівській, Слов’янській та Покровській громадах Синельниківського району. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, а ще четверо дістали поранення. З-під завалів рятувальники деблокували двох постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

На місцях обстрілів виникли пожежі, які вже ліквідовані. Ворожі атаки призвели до руйнувань двох приватних житлових будинків, а ще шість осель були пошкоджені. Також понівечені шість багатоквартирних двоповерхівок, господарська споруда та гараж.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації поінформували, що вночі тривали ворожі атаки й на Нікополь та район. Противник гатив з артилерії та бив FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда і газогін.

Нагадаємо, ввечері 6 лютого під час російської атаки на Запоріжжя постраждав 14-річний юнак. Також були пошкоджені будинки приватного сектору, а 12 тис. мешканців залишилися без світла.

Крім того, у Вільнянську був зруйнований приватний будинок й загинули 49-річний чоловік та 48-річна жінка.