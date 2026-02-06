Новини
Російські дрони атакували Запорізьку область. Фото:

Російські БпЛА атакували Запорізьку область — загинуло подружжя, поранено підлітка

Армія Росії у ніч на 6 лютого здійснила масовану атаку на Запоріжжя.

Вчора ввечері під час атаки на обласний центр постраждав 14-річний юнак. Підліток вже отримав необхідну медичну допомогу. Також були пошкоджені будинки приватного сектору. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Крім того, як повідомили в ОВА, подружжя загинуло внаслідок російської дронової атаки на Вільнянськ у Запорізькому районі. Там було зруйновано приватний будинок та загинули 49-річний чоловік та 48-річна жінка.

Також внаслідок російського обстрілу знеструмлено 12 тис. абонентів. Згодом енергетики повернули світло споживачам.

Загадом за минулу добу російські військові завдали 517 ударів по 32 населених пунктах у Запорізькій області. Надійшло 85 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів й об'єктів інфраструктури. Дві людини загинули, а п’ять — дістали поранення.

Нагадаємо, 5 лютого російські військові атакували Дніпропетровську область — відразу в чотирьох районах були зафіксовані руйнування.

