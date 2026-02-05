Читайте також
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС
Рашисти вночі атакували чотири райони Дніпропетровщини, є руйнування (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували Дніпропетровщину — відразу в чотирьох районах зафіксовані руйнування.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Синельниківському районі — внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватне житло та господарчі споруди;
- у Павлоградському районі — через влучання БПЛА пошкоджена гімназія;
- також були атаковані Криворізький та Нікопольській райони;
- по Криворізькому району ворог здійснив ракетну атаку. без загиблих і постраждалих;
- Нікопольський район постраждав від ворожих FPV-дронів та артилерії. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.
Рятувальники ліквідували всі пожежі. В усіх випадках без жертв.