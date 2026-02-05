Новини
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували чотири райони Дніпропетровщини, є руйнування (ФОТО)

5 лют 2026, 11:40
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували Дніпропетровщину — відразу в чотирьох районах зафіксовані руйнування.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Синельниківському районі — внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватне житло та господарчі споруди;
  • у Павлоградському районі — через влучання БПЛА пошкоджена гімназія;
  • також були атаковані Криворізький та Нікопольській райони;
  • по Криворізькому району ворог здійснив ракетну атаку. без загиблих і постраждалих;
  • Нікопольський район постраждав від ворожих FPV-дронів та артилерії. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. В усіх випадках без жертв.

