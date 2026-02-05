Росіяни масовано атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n211882-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-zaliznychnu-infrastrukturu-sumschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, масовано атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, у Шосткинському районі:

під обстріл потрапила залізничниця — чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу;

удар прийшовся і по «Вагону незламності», який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті;

пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз;

під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці.

Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів, — зазначив Кулеба.

Також ворог вдарив безпілотниками по залізничній станції в Охтирському районі — пошкоджено технічні приміщення, колії.