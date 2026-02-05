Новини
Росіяни масовано атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, фото: Олексій Кулеба

Російські безпілотники масовано атакували залізничну інфраструктуру Сумщини (ФОТО)

5 лют 2026, 10:44
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, масовано атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, у Шосткинському районі:

  • під обстріл потрапила залізничниця — чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу;
  • удар прийшовся і по «Вагону незламності», який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті;
  • пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз;
  • під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці.

Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів, — зазначив Кулеба.

Також ворог вдарив безпілотниками по залізничній станції в Охтирському районі — пошкоджено технічні приміщення, колії.

Це черговий акт тероризму проти української логістики, — наголосив міністр. — Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух.

