Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, фото: Алексей Кулеба
Российские беспилотники массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области (ФОТО)https://racurs.ua/n211882-rossiyskie-bespilotniki-massirovanno-atakovali-jeleznodorojnuu-infrastrukturu-sumskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, масовано атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Сумської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Зокрема, у Шосткинському районі:
- під обстріл потрапила залізничниця — чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу;
- удар прийшовся і по «Вагону незламності», який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті;
- пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз;
- під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці.
Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів, — зазначив Кулеба.
Також ворог вдарив безпілотниками по залізничній станції в Охтирському районі — пошкоджено технічні приміщення, колії.
Це черговий акт тероризму проти української логістики, — наголосив міністр. — Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух.
Читайте также