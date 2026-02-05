Читайте также
Російські загарбники в ніч на сьогодні 5 лютого (з 18.00 4 лютого) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
- 183 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 110 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БПЛА;
- зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на семи локаціях.