Рашисты осуществили очередную массированную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

183 БПЛА и две ракеты атаковали Украину в ночь на 5 февраля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

5 фев 2026, 09:53
Російські загарбники в ніч на сьогодні 5 лютого (з 18.00 4 лютого) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
  • 183 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 110 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БПЛА;
  • зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на семи локаціях.

Источник: Ракурс


