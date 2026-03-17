Генштаб ВСУ показал, как россияне уничтожают Константиновку Донецкой области.

Армія Російської Федерації систематично знищує Костянтинівку в Донецькій області.

Місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії. Окупанти стирають квартал за кварталом за допомогою авіаційних бомб, артилерії та дронів. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 17 березня повідомив у Telegram.

Ворожі FPV полюють на людей і транспорт. Вони вистежують автівки й атакують усе, що рухається — як військових, так і цивільних, — кажуть військові.

За інформацією командування, майже неможливо зараз провести безпечну евакуацію місцевих мешканців. Загарбники прострілює під’їзні шляхи до міста. А гуманітарну допомогу підвозити стаж дедалі складніше через регулярні атаки противника.

У Генштабі запевнили, що бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в Часовому Яру — на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування окупантів у бік міста.

Як відомо, Костянтинівка до війни була важливим промисловим центром у Донецькій області. Місто вважається столицею скляної промисловості України. Із навколишніми містами утворює Краматорсько-Костянтинівську агломерацію.

Нагадаємо, ще в лютому аналітики DeepState інформували, що окупанти стали активніше діяти в районі Костянтинівки й намагаються вплинути на логістику до міста. Спочатку ворог знищив один із мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити українську логістику. ЗСУ знайшли альтернативні шляхи, але росіяни знищили і його — застосували тритонну авіабомбу для підриву дамби в районі населеного пункту Осикове.