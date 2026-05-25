ВСУ поразили нефтебазу «Белец».

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі на території Росії.

У ніч на 25 травня українські військові уразили нафтобазу «Белец», що розташована в населеному пункті Унеча Брянської області. Цей об'єкт був задіяний у забезпеченні російської армії. Наразі уточняється масштаб завданих збитків. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Крім того, українські захисники уразили склад зберігання боєприпасів росіяни в окупованому Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки в Донецькій області.

Відомо про влучання по складу матеріально-технічних засобів ворога у районі Докучаєвська Донецької області.

Також був успішно атакований комунікаційний вузол підрозділу армії РФ у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника в Троїцькому Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі, який розташований приблизно за 700 км від українського кордону. Це підприємство є одним із найбільших у Росії та переробляє близько 15 млн т нафти на рік.