Александр Сырский подтвердил угрозу расширения фронта со стороны Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n213916-ugroza-rasshireniya-fronta-iz-belarusi-realna-syrskiy.html

Ракурс

Головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив загрозу розширення фронту з боку Білорусі.

Українські військові мають дані про те, що росіяни прораховують плани наступальних операцій з півночі. Відкриття нового напрямку означатиме ще більше навантаження на фронт. Про це Головнокомандувач Збройних сил України заявив в інтервʼю «Мілітарному».

Це реально, ми знаємо ці дані, про те, що генштаб РФ зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі, — сказав Сирський.

Також він заявив, що втрати РФ більше українських в 3.5 рази. Різниця у втратах вбитими в різні дні складає 1:7 або навіть 1:9.

Як відомо, 18 травня стало відомо, що Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах країни, а 12 із закритих районів безпосередньо прилягають до державного кордону з Україною, Польщею та Литвою. Інші райони фактично формують із ними єдиний територіальний масив на заході та південному заході Білорусі.

Нагадаємо, в Україні підготують план реагування у разі прориву з Білорусі. Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, який планують розглянути та затвердити на Ставці верховного головнокомандувача. Україна посилить Чернігівсько-Київський напрямок.

Джерело: «Мілітарний»