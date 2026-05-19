Ракурсhttps://racurs.ua/
Олександр Сирський підтвердив загрозу розширення фронту з боку Білорусі. Фото:
Загроза розширення фронту з Білорусі реальна — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n213916-zagroza-rozshyrennya-frontu-z-bilorusi-realna-syrskyy.htmlРакурс
Головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив загрозу розширення фронту з боку Білорусі.
Українські військові мають дані про те, що росіяни прораховують плани наступальних операцій з півночі. Відкриття нового напрямку означатиме ще більше навантаження на фронт. Про це Головнокомандувач Збройних сил України заявив в інтервʼю «Мілітарному».
Це реально, ми знаємо ці дані, про те, що генштаб РФ зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі, — сказав Сирський.
Також він заявив, що втрати РФ більше українських в 3.5 рази. Різниця у втратах вбитими в різні дні складає 1:7 або навіть 1:9.
Як відомо, 18 травня стало відомо, що Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах країни, а 12 із закритих районів безпосередньо прилягають до державного кордону з Україною, Польщею та Литвою. Інші райони фактично формують із ними єдиний територіальний масив на заході та південному заході Білорусі.
Нагадаємо, в Україні підготують план реагування у разі прориву з Білорусі. Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, який планують розглянути та затвердити на Ставці верховного головнокомандувача. Україна посилить Чернігівсько-Київський напрямок.
Джерело: «Мілітарний»