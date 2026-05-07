Українські війська атакували малий ракетний корабель росіян у Дагестані.

В ніч на 7 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, у районі пункту базування «Каспійск» уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 «Каракурт», який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень корабля уточнюється. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Крім того, українські військові вдарили по пункт управління армії РФ у Соснівці Луганської області та пункту управління БпЛА окупантів у районі Ясного на Донеччині.

Склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів російських військ були уражені у районі Смолянинового на Луганщині. Також зосередження живої сили окупантів були атаковані у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об'єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня Сили безпілотних систем завдали ударів по фрегату «Адмірал Григорович» у порту Новоросійськ, який є першим військовис фрегатом проекту «Буревісник» ВМФ Росії. Цей корабель є носієм крилатих ракет «Калібр» (вісім ракет) та ЗРК «Штиль-1 (24 ракети).