Сили оборони України уразили російські арсенали, склади з паливом та живу силу противника.

Напередодні та в ніч на 10 квітня українські військові уразили низку логістичних та інших важливих об'єктів армії РФ. Зокрема, був атакований склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі Ровеньків у Луганській області. Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Підрозділи ЗСУ також вдарили по пунктах управління російськими БпЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Крім того, росіяни зазнали втрат у районах Новогригорівки Запорізької області, Часового Яру і Великої Новосілки Донецької області та Перевальська на Луганщині. Там було ураження зосередження підрозділів армії РФ. Крім того, по угрупованню ворожих солдатів вдарили у районі Краснооктябрського Курської області Росії.

Також у Генштабі поінформували, що внаслідок удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижньогородській області РФ, який було завдано 5 квітня, на підприємстві була виведена з ладу технологічна установка первинної переробки нафти АВТ-2 та установка гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24−7.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ поінформував, що у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили дві бурові платформи Російської Федерації на шельфі Каспійського моря. Попередньо відомо, що уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.