ЗСУ вдарили по бурових платформах РФ. Фото: Генштаб

Українські війська вдарили по бурових платформах росіян у Каспійському морі.

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили дві бурові платформи Російської Федерації на шельфі Каспійського моря. Це було зроблено для зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

У Генштабі наголосили, що ці бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже 1 тис. км від лінії бойового зіткнення. Ці об'єкти та є важливою ланкою у забезпеченні окупантів пально-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ. Було зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкту.