Сили оборони уразили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 9 квітня, уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабсу ЗСУ.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки повітряної атаки у Кримську Краснодарського краю РФ.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по:

складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського та складу БпЛА поблизу Орлинського на ТОТ Донецької області;

зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області;

складу матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на ТОТ Луганської області.