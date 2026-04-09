Сили оборони уразили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили ЗРК «Тор», нафтоперекачувальну станцію та логістичні об'єкти рашистів — Генштаб

9 кві 2026, 21:46
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 9 квітня, уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабсу ЗСУ.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки повітряної атаки у Кримську Краснодарського краю РФ.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по:

  • складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського та складу БпЛА поблизу Орлинського на ТОТ Донецької області;
  • зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області;
  • складу матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на ТОТ Луганської області.

Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


