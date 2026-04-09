Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 9 квітня, уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабсу ЗСУ.
Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, — розповіли у Генштабі.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки повітряної атаки у Кримську Краснодарського краю РФ.
Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по:
- складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського та складу БпЛА поблизу Орлинського на ТОТ Донецької області;
- зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області;
- складу матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на ТОТ Луганської області.
Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.