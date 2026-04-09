Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК «Тор» на окупованій Донеччині. Фото:
СБС знищили російський «Тор» — дев'ятий ЗРК з початку місяця (ВІДЕО)
Українські СБС продовжують вибивати російську ППО на фронті.
У четвер, 9 квітня, підрозділи Сил безпілотних систем на окупованій території Донецької області знищили російський зенітний ракетний комплекс «Тор-М1». Про це командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.
Від баби з дідом втік, від Птаха СБС не втік. ЗРК Тор-М1 у ТОТ Донецької. Відстрілювався, як міг…, — йдеться у повідомленні.
Командувач зазначив, що це вже дев’ятий ЗРК за дев’ять днів квітня, які знищили підрозділи Сил безпілотних систем.
Як відомо, зенітно-ракетний комплекс «ТОР» — це всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. А ЗРК «ТОР-М1» є модифікацією, яка була прийнята на озброєння армії РФ у 1991 році.
Нагадаємо, наприкінці березня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем України спільно з Центром глибинних уражень виявили в лісосмузі на окупованій Луганщині російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», який загарбники намагалися замаскувати серед дерев. Ворожу ціль було знищено.