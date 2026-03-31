ЗСУ уразили російський «Бук-М3» на окупованій Луганщині. Фото:

Збройні сили України продовжують послаблювати російську ППО.

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем України спільно з Центром глибинних уражень виявили в лісосмузі на окупованій Луганщині російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». Загарбники намагалися замаскувати техніку серед дерев, але українські бійці були пильні. По ворожій системі відпрацював дрон. Про це Сили безпілотних систем ЗСУ 31 березня повідомили у Facebook.

Противник ховає техніку в лісосмугах, проте сховатися не вдасться. Знаходимо і знищуємо, — наголосили захисники.

За інформацією військових, ЗРК «Бук-М3» — один із ключових елементів ешелонованої російської протиповітряної оборони. Цей комплекс озброєний новими зенітними ракетами, що зберігаються у герметичних транспортно-пускових контейнерах. Ці ракети можуть перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км.

Нагадаємо, 19 березня українські Сили оборони завдали успішних ударів по військових об'єктах у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Було уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства «Граніт», який входить до складу концерну «Алмаз-Антей», де ремонтують і обслуговують російські системи ППО — зенітно-ракетні системи С-400 «Тріумф», С-300ПМ2 «Фаворит», радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, комплекси середньої та малої дальності ЗРК «Бук-М2/М3» і ЗРК «Тор-М2».