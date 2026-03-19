Знищення військових об’єктів окупантів у Криму, скріншот відео

ВМС спільно з ССО та СБС завдали успішних ударів по військових об'єктах у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

У результаті операції в районі Фіолентівського шосе уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства «Граніт», який входить до складу концерну «Алмаз-Антей», де ремонтують і обслуговують російські системи ППО, — розповіли у ВМС.

Зазначається, що цей концерн обслуговує техніку, котра складає основу протиповітряного «щита» окупованого Криму:

Найчастіше там ремонтують зенітно-ракетні системи С-400 «Тріумф», С-300ПМ2 «Фаворит», радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, комплекси середньої та малої дальності ЗРК «Бук-М2/М3» і ЗРК «Тор-М2».

Також в районі бухти Стрілецька було уражено місця перебування особового складу ворога. Втрати уточнюються.