Наслідки російського удару по Чернігову, фото: ДСНС
Російські загарбники завдали удару по приватному житловому сектору Чернігова.
Постраждали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.
Також було влучання по території підприємства — загорівся бензовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.