Наслідки російського удару по Чернігову, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по приватному сектору Чернігова — двоє постраждалих (ФОТО)

18 тра 2026, 22:14
Російські загарбники завдали удару по приватному житловому сектору Чернігова.

Постраждали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.

Також було влучання по території підприємства — загорівся бензовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

