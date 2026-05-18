Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

У Дружківці внаслідок російського авіаудару загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

18 тра 2026, 17:06
У Дружківці на Донеччині внаслідок російського авіаудару загинула людина.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через обстріл пошкоджено багатоповерхівки, в одному з будинків виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів.

Подбайте про власне життя та безпеку своїх рідних! — наголошують у відомстві.

