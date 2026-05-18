Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, фото:
FPV-дрони знищили позицію ствольної артилерії та антени рашистів на Півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213876-fpv-drony-znyschyly-pozyciu-stvolnoyi-artyleriyi-ta-anteny-rashystiv-na-pivdni-video.htmlРакурс
На Півдні аеророзвідники Держприкордонслужби зафіксували ворожі позиції, обладнання та особовий склад.
По всіх виявлених цілях було відпрацьовано FPV-дронами. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
У результаті знищено:
- вогневу позицію ствольної артилерії;
- антенне обладнання операторів БпЛА;
- живу силу противника.