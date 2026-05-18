Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, фото:

FPV-дрони знищили позицію ствольної артилерії та антени рашистів на Півдні (ВІДЕО)

18 тра 2026, 15:37
999

На Півдні аеророзвідники Держприкордонслужби зафіксували ворожі позиції, обладнання та особовий склад.

По всіх виявлених цілях було відпрацьовано FPV-дронами. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

У результаті знищено:

  • вогневу позицію ствольної артилерії;
  • антенне обладнання операторів БпЛА;
  • живу силу противника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів