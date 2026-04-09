Силы беспілотних систем уничтожили російський ЗРК «Тор» на оккупованій Донбассе.

https://racurs.ua/n213129-sbs-unichtojili-rossiyskiy-tor-devyatyy-zrk-s-nachala-mesyaca-video.html

Ракурс

Українські СБС продовжують вибивати російську ППО на фронті.

У четвер, 9 квітня, підрозділи Сил безпілотних систем на окупованій території Донецької області знищили російський зенітний ракетний комплекс «Тор-М1». Про це командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

Від баби з дідом втік, від Птаха СБС не втік. ЗРК Тор-М1 у ТОТ Донецької. Відстрілювався, як міг…, — йдеться у повідомленні.

Командувач зазначив, що це вже дев’ятий ЗРК за дев’ять днів квітня, які знищили підрозділи Сил безпілотних систем.

Як відомо, зенітно-ракетний комплекс «ТОР» — це всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. А ЗРК «ТОР-М1» є модифікацією, яка була прийнята на озброєння армії РФ у 1991 році.

Нагадаємо, наприкінці березня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем України спільно з Центром глибинних уражень виявили в лісосмузі на окупованій Луганщині російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», який загарбники намагалися замаскувати серед дерев. Ворожу ціль було знищено.