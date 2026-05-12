СБС поразили важные цели врага на оккупированном Донбассе. Фото:

https://racurs.ua/n213763-sbs-porazili-vajnye-celi-vraga-na-okkupirovannom-donbasse-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали нових військових втрат російській армії.

На окупованій території Донецької області оператори 1-го окремого центру СБС уразили РЛС ПРВ-16 та РЛС П-18. Також відомо про ураження складу пально-мастильних матеріалів, складу боєприпасів і тимчасових пунктів дислокації окупантів. Про це Сили безпілотних систем повідомили у Facebook.

Зазначається, що ПРВ-16 — радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів протиповітряної оборони противника.

А РЛС П-18 — це радіолокаційна станція метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та безпілотників.

ППОцид триває, і як результат противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об'єкти та забезпечувати стійкість своїх угруповань на фронті, — зазначили українські військові.

Нагадаємо, нещодавно оператори FPV-дронів батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis спопелили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» у районі Гуляйполя на Запоріжжі. Після удару по «Граду» відбулася потужна вторинна детонація боєприпасів.