Сили безпілотних систем знищили російський «Град» у Запорізькій області.

Сили безпілотних систем знищили РСЗВ «Град» у Запорізькій області.

Оператори FPV-дронів батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis спопелили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» у районі Гуляйполя. Виявили ціль аеророзвідники 414-ї бригади «Птахи Мадяра». Після удару по «Граду» відбулася потужна вторинна детонація боєприпасів. Про це СБС Збройних сил України повідомили у Facebook.

Військові зазначили, що система «Град» здатна здійснити повний залп із 40 ракет приблизно за 20 секунд, накриваючи площу до 20 га, після чого швидко змінюють позицію. Через короткий час перебування на позиції та високу мобільність такі цілі досить складно уразити.

З початку 2026 року військовослужбовці 412-ї бригади Nemesis вже знищили 18 РСЗВ армії Росії.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем показали, як у Запорізькій області уразили пікап із засобами РЕБ, автомобілі типу «буханка», легкові авто, вантажівки та автотранспорт із причепами. Удари по такому транспорту п мають критичне значення, бо порушують логістичне забезпечення, зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії й ускладнюють евакуацію поранених.